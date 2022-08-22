Сама себя унизила: опозорившуюся на всю страну Бузову растоптали

Ольга Бузова столкнулась с критикой поклонников, перепутав имя драматурга Уильяма Шекспира. Звезда «Дома-2» опубликовала одну из его известных цитат, однако не смогла правильно написать имя. Внимательные поклонники не смогли пройти мимо ошибки, которую обсудили в комментариях к записи.

«Ульман?», «Это брат Шекспира, наверное», «Ну, ошиблась немного на счет Уильяма Шекспира, у кого не бывало?», «Какой позор... Лучше бы книжки читала вместо пения», — делятся возмущением поклонники.

Сама Бузова тоже не прошла мимо своей неточности. Спустя некоторое время, после десятков негативных комментариев, она изменила подпись к фотографии, сократив имя до «У. Шекспир». Подписчики при этом также заметили изменения, что вызвало вторую волну осуждения, ведь артистка так и не объяснила, что знает, как зовут драматурга.