Сама себя погубила: сестра Быстрицкой впервые озвучила жуткую правду об актрисе

Знаменитая актриса Элина Быстрицкая прожила долгую жизнь – она умерла на 92-м году жизни. За ее плечами множество ярких ролей в театре и кино, но зрители помнят Быстрицкую в первую очередь как красавицу Аксинью из «Тихого Дона».

Когда слава начала угасать, Элина Быстрицкая оказалась в одиночестве. У актрисы не было детей – в 13 лет она работала в военном госпитале, таская тяжелые носилки, и надорвалась, лишившись возможности забеременеть. Опорой для стареющей звезды стала сестра Софья Шегельман и ее семья.

Но поговаривают, что именно Софья отправила Быстрицкую на тот свет. Перед смертью легендарная актриса весила всего 38 килограммов – друзья и коллеги Элины Быстрицкой обратились в органы с просьбой провести расследование, но дело замяли.

Впрочем, сама Софья Шегельман все отрицает. В своей книге «Дыхание в унисон» Шегельман рассказала, что была для сестры самым близким человеком, а ее сына Быстрицкая считала своим сыном, как и внучек Софьи – своими внучками.

Шегельман звала Быстрицкую в Израиль, но актриса не хотела покидать шумную Москву. Главной ошибкой знаменитой родственницы Софья Шегельман назвала то, что Элина Быстрицкая ушла из труппы Малого театра. Без любимого дела актриса зачахла, а попроситься обратно ей помешала гордость.