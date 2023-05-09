Сама считала себя серой мышью: на кого променял Гурченко первый красавец СССР

Людмила Гурченко и Инна Выходцева считались не только коллегами по цеху, но и близкими подругами. Вот только дружба двух талантливых актрис была омрачена соперничеством за мужчину — им стал молодой и привлекательный актер Лев Поляков.

Звезда «Карнавальной ночи» надеялась на внимание со стороны красавца-артиста, но тот предпочел ей «зачуху» Выходцеву. Именно так Гурченко назвала приятельницу в беседе с секс-символом СССР, которого попыталась вразумить.

Поляков поспешил передать возлюбленной слова ее подруги. Выходцева, ставшая в итоге женой Льва Александровича, совсем не обиделась. Артистка и сама считала себя серой мышью по сравнению с Гурченко.

По словам Инны Николаевны, никто не мог составить конкуренцию Людмиле Марковне по части красоты. Выходцева отметила, что Гурченко действительно выглядела как картина, с чем всем остальным оставалось только смириться.