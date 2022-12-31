Сама нарушила закон: вы потеряете дар речи, узнав, что стало с ведущей шоу «Час суда»

Роль справедливой судьи не помогла ей в реальной жизни.

Передача «Час суда» собирала у экранов обширную аудиторию. Каждое дело было интересным, а истории героев казались вполне реальными. Но эту правдоподобную картинку разрушил один неприятный случай.

К удивлению многих, в центре внимания оказалась Елена Дмитриева. На экране женщина представлялась как опытная, знающая свое дело судья. У зрителей не возникало вопросов, когда она оглашала преступникам их приговор.

По иронии судьбы сложилось так, что теперь Елена сама оказалась на скамье подсудимых.

С помощью шантажа она вымогала 80 миллионов рублей. Человек, у которого знаменитая судья пыталась выкрасть деньги, был гораздо умнее. Бизнесмен сдал женщину и ее заказчика в ФСБ, и Дмитриеву приговорили к двум годам условно.

Интересно, каким было бы ее решение по этому делу в передаче «Час суда».