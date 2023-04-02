Сама на себя не похожа: поразитесь, увидев фото маленькой Инги Оболдиной

Прежде чем стать востребованной артисткой, Инге Оболдиной пришлось пережить множество испытаний. Она преподавала в интернате для сирот, работала уборщицей, а одно время была вынуждена ютиться в маленькой гримерке. Но за все лишения судьба наградила девушку невероятной актерской карьерой.

В фильмографии знаменитости можно насчитать более 70 работ. А кроме кино, ее также привлекает и театральная сцена. Харизматичной женщине достаются колоритные героини с интересными сюжетными линиями.

К тому же выразительную внешность Инги быстро узнают зрители.

Однако на детских фото актриса сама на себя не похожа. На них у будущей звезды еще достаточно светлые локоны, заплетенные в косички, а также невинное выражение лица. Но сегодня имидж женщины совсем другой. У нее короткая стрижка с темными волосами и серьезный взгляд.