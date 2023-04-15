Сама на себя не похожа: как сейчас выглядит Зинка из «Брата»

Любимые актеры кино и сериалов порой удивляют своим внешним видом спустя несколько лет отсутствия на экранах наших мониторов. Не каждый актер готов поделиться тяжелыми проблемами в жизни и рассказать зрителю о своем пути. Однако это не про Ирину Ракшину, более известную как Зинка из фильма «Брат».

В свои лучшие годы девушка выглядела как мечта. Она светловолосая богиня, с прекрасным лицом и миловидной улыбкой. Многие могут считать ее внешность специфической, но фанаты творчества были в восторге от ее внешнего вида.

На данный момент актриса практически полностью поменяла свое амплуа. Она стала выглядеть как типичная бабушка из деревни, а не прекрасная актриса из прошлого. Ирина визуально стала полнее, ее лицо стало более округлым, а темный цвет волос не придал молодости. У нее ярко выраженные морщины и совсем другой облик, не тот, который полюбился зрителю.

Сказать, что конкретно привело к такому изменению, трудно. Зная тяжелое детство актрисы, есть вероятность, что сказались года. Время не стоит на месте, и актеры теряют свою изюминку. Однако Ирина Ракшина, также Зинка из «Брата», останется в сердцах фанатов надолго.