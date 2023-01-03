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Сам у себя списывал: не поверите, какого персонажа можно найти во всех фильмах Гайдая

3 января 2023 11:00
Сам у себя списывал: не поверите, какого персонажа можно найти во всех фильмах Гайдая

Мэтр дублировал типажи.

Многие именитые режиссеры занимались и занимаются своеобразными самоповторами. Исключением не был и великий Леонид Гайдай: ряд его картин объединяет один общий «элемент».

Сам у себя списывал: не поверите, какого персонажа можно найти во всех фильмах Гайдая

В первую очередь, речь идет о роковых женских образах. Эти блондинки с западной внешностью, эффектным макияжем и неповторимым стилем всегда выбивались из основного состава. Стоит вспомнить соблазнительный образ Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке», перед которой едва устоял образцовый муж Семен Семеныч. А роковой красотке в исполнении Натальи Кустинской из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» удалось отбить Якина у очаровательной Зинаиды.

Сам у себя списывал: не поверите, какого персонажа можно найти во всех фильмах Гайдая

Второй гайдаевский типаж — юная красавица-спортсменка. Конечно, это Нина из «Кавказской пленницы» и «хорошая девочка Лида» из «Операции „Ы“». Обе воплощают собой образ правильных и улыбчивых красавиц, которым удалось покорить незадачливого Шурика своим очарованием. В подобных самоповторах нет ничего предосудительного. Гайдай не слепо списывал сам у себя, а привносил в черты каждой героини что-то особенное.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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