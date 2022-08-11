Сам себя закопал: Миронов ошарашил странным заявлением о детях

55-летний Евгений Миронов удивил поклонников недавними заявлениями. Он снялся в экспериментальной ленте «Может быть, когда-нибудь» об экс-супругах, решающих, что делать с оставшимися после ЭКО эмбрионами. Как выяснилось, эта тема имеет большое значение для актера, у которого есть своя позиция по поводу современных методов продолжения рода. Миронов считает, что часто будущие родители даже не понимают всю серьезность этого шага и не могут осознать, что принимают решение в отношении человеческой жизни.

«К продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону» — заявил артист в эфире проекта «Смотрите сами! ».

Фанаты посчитали, что актер скомпрометировал себя этим странным заявлением о детях. Несмотря на его критические высказывания, Миронов умолчал, что, по слухам, сам прибегнул к не очень традиционным методам пополнения в семье. Источники считают, что сына Петю артисту родила суррогатная мать. До 2020 года Евгений скрывал мальчика, а позже начал активно появляться с ним на общественных мероприятиях.