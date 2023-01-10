Сам себя подставил: неувязки в откровениях принца Гарри повергнут в шок

Имена принца Гарри и Меган Маркл не сходят с новостных заголовков. Отчасти в этом заслуга самих герцогов Сассекских, выпустивших скандальный документальный фильм о своем побеге из Букингемского дворца. Супруги заявляют, что ждут извинений от членов королевской семьи за все те страдания, что им пришлось пережить. Вот только верят словам опальных возлюбленных далеко не все.

В откровениях бежавшего в США принца слишком много неувязок, которые не остались незамеченными. Теперь многие твердят, что внук Елизаветы II сам себя подставил, а потому не может рассчитывать ни на доверие, ни на поддержку со стороны британцев и поклонников монаршего семейства по всему миру.

YouTube-канал Scandalous Media провел подробный разбор заявлений Гарри и Меган и привел массу аргументов в пользу того, что супруги говорят неправду. Например, принц и бывшая американская актриса не раз обвиняли дворец в расизме. Якобы из-за своего цвета кожи бывшая американская актриса систематически подвергалась травле.

Между тем в документальном фильме Сассексов говорится, что публика и близкие Гарри тепло приняли его возлюбленную. На фоне этого жалобы на расизм кажутся высосанными из пальца. Есть в словах принца и другое немаловажное противоречие.

В частности, принц утверждал, что из-за травли Меган, которую лишили возможности обратиться за помощью к психологу, хотела покончить с собой. В то же время младший сын Карла III признался, что после драки с братом, принцем Уильямом, вел беседу с психотерапевтом. Что помешало Маркл набрать номер того же специалиста, остается неизвестным.

Главная же неувязка кроется в том, что супруги при любой возможности твердят, что хотят, чтобы их оставили в покое. Между тем их поступки противоречат словам. Гарри и Меган не устают щедро делиться скандальными заявлениями о своей незавидной участи, что вряд ли делали бы те, кто действительно желает спокойной жизни.