Сам себя наказал: месть Иннокентия Смоктуновского обернулась полным фиаско

Иннокентий Смоктуновский никогда не давал себя в обиду. Как никто другой об этом знал режиссер Сергей Соловьев. В свое время между звездами кино произошел серьезный конфликт.

Все случилось, когда кинодел снимал ленту «Егор Булычов и другие», в которой главная роль досталась Михаилу Ульянову. Смоктуновский же должен был предстать на экране в эпизодической роли трубача, однако этого так и не произошло. В дело вмешался Ульянов. Узнав, что Иннокентий Михайлович также будет работать над фильмом, он поставил режиссера перед выбором: либо он, либо Кеша. Соловьев пошел на поводу у артиста, однако прямо сказать Смоктуновскому о случившемся не посмел.

Впоследствии ничего не подозревающий актер не раз звонил киноделу с вопросом о том, когда же его позовут на площадку, но всегда слышал отговорки. В результате приглашения он так и не дождался, а после увидел уже готовую ленту без своего участия. Тогда звезда экрана затаил обиду на режиссера и задумал ему отомстить. Удобный случай для этого вскоре представился.

Соловьев пригласил артиста на съемки «Станционного смотрителя» на роль Самсона Вырина. Смоктуновский согласился и лишь в последний момент потребовал от режиссера выплаты моральной компенсации в размере семи тысяч рублей. Бюджет ленты был маленьким, поэтому режиссер не мог выполнить требование знаменитости. Тогда он отдал его персонажа другому актеру — Николаю Пастухову.

Артист блестяще справился со своей задачей, а лента получилась такой удачной, что Смоктуновский пожалел о своей выходке. Иннокентий Михайлович понял, что хотел утереть нос режиссеру, но потерпел фиаско и наказал самого себя, оставшись без яркой роли в достойном фильме.