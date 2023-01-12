Сам себя довел до комы: что на самом деле случилось с Романом Костомаровым

В Сети не утихает обсуждение состояния Романа Костомарова. Прославленный фигурист угодил в реанимацию — врачи диагностировали у него левостороннюю пневмонию с гриппом B. Также появилась информация о том, что у спортсмена начался сепсис.

Всего этого можно было избежать, если бы Костомаров относился более внимательно к своему здоровью. До госпитализации фигурист целую неделю чувствовал себя плохо, но не обращался за помощью к специалистам. Более того, он лечился весьма нетрадиционным методом — нырял в прорубь.

К тому же, как пишет Telegram-канал Mash , Роман не посчитал нужным соблюдать постельный режим, хотя его температура повысилась до 38,4. Костомаров продолжал выходить на лед, чем только навредил себе. Как известно, в настоящий момент спортсмен находится в коме, а врачи не торопятся давать положительные прогнозы.