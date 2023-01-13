Сам себе противоречит: Тома Круза поймали на нелепой лжи (фото)

Том Круз уже давно считается одним из секс-символов Голливуда. Ему удалось заполучить этот статус, несмотря на свой небольшой рост, который актер тщательно скрывает.

Эта цифра до сих пор точно неизвестна, ведь этот показатель постоянно меняется. Дело в том, что по официальной информации и со слов самого Круза его рост составляет 170 сантиметров. Однако не все согласны с этой цифрой. Многие фанаты, которые видели кумира вживую, утверждают, что он ниже — примерно 165 сантиметров. Кроме того, чтобы казаться выше и солиднее, Круз прибегает к разным ухищрениям. Он носит обувь на высокой платформе, которая скрыта под свободными брюками.

Убедиться, что Круз весьма невысок, можно на его коллективных снимках с коллегами. В компании других актеров Том всегда самый маленький, и это с учетом его «волшебной» обуви. Получается, что артист обманывает поклонников, завышая отметку своего роста примерно на десять сантиметров. Видимо, для Круза эта тема болезненная. Ведь для чего тогда все эти лайфхаки с каблуками?