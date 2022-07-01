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Сам себе противоречит: Меладзе поймали на нелепой лжи

1 июля 2022 18:10
Сам себе противоречит: Меладзе поймали на нелепой лжи

Музыкант не сдержал свое обещание покинуть шоу-бизнес.

Валерий Меладзе анонсировал концерт в столице Азербайджана. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «НеОпра, блин!».

Несколько месяцев назад прославленный музыкант объявил, что намерен прекратить свою творческую деятельность. Якобы он устал от индустрии шоу-бизнеса, поэтому намерен заниматься наукой. По словам Меладзе, он даже перечитал свою научную работу, с которой заканчивал ВУЗ, и намерен продолжить работу в той же области.

Как оказалось, громкие заявления Меладзе не являются правдой. По данным светских экспертов, в ноябре этого года в Баку запланировано выступление музыканта на одной из главных концертных площадок страны. Самые дорогие билеты на предстоящий концерт обойдутся фанатам примерно в 11 тысяч рублей, а самые дешевые — чуть больше тысячи.

Сам Меладзе при этом никак не комментирует ситуацию. Последняя публикация артиста как раз была связана с началом его научной деятельности и датировалась серединой мая. После этого певец хранит молчание.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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