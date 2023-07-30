Сам проболтался: дочь Киркорова растет копией этой женщины

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась осенью 2011 года. Поклонники внимательно следят за жизнью наследницы артиста и отмечают, что год от года девочка все больше становится похожа на своего прославленного отца. Однако сам Киркоров не согласен с этими теориями.

По словам музыканта, Алла-Виктория растет точной копией его матери Виктории, которой и посвящена вторая часть ее имени. Долгое время она работала ведущей концертов и всегда поддерживала Киркорова, а ее смерть в 1994 году стала большим ударом для артиста.

«Мамы уже нет с нами, но я счастлив, что она живет в моих детях. Алла-Виктория сильно на нее похожа», — рассказал певец в одном из интервью.

Киркоров не скрывает: его дочь любит светскую жизнь и внимание публики. Девочка совсем не боится толпы поклонников и с удовольствием посещает все светские мероприятия вместе с папой.