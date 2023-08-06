Сам не ходит, хотя пора: странности с внуком Миронова невозможно игнорировать

Мария Миронова нечасто показывает поклонникам младшего сына Федора, которого родила в четвертом браке. Вероятно, актриса не хочет провоцировать хейтеров, которым всегда найдется что сказать.

Однако на днях в Сеть попало новое видео со звездой фильма «Холоп» и ее наследником. Артистка взяла малыша с собой в дальнюю поездку. Видео, снятое во время прогулки знаменитости по Мерано, сильно насторожило публику.

В кадрах ролика Миронова везет коляску, в которой сидит Федор.

В сентябре этого года мальчику исполнится уже четыре года. И многих шокировало, что малыш не ходит сам.

Глядя на видео, можно заметить, что Марии нелегко тащить на себе коляску, которая явно не по размеру ее ребенку. Многие отмечают, что странности с внуком Андрея Миронова нельзя игнорировать, но сама звезда, судя по всему, считает, что все в полном порядке.