Сальма Хайек воспитывает сына любовницы мужа: он вырос копией матери (фото)

Сальма Хайек уже давно носит статус голливудской звезды. В течение этих лет ее личная жизнь волновала общественность не меньше, чем творчество. Но даже преданные поклонники знают о своей любимице далеко не все.

В 2007 году Хайек вышла замуж за миллиардера Франсуа-Анри Пино, сына владельца компании Keering. Сальма долго сомневалась, стоит ли ей связывать свою жизнь с завидным женихом. Дело в том, что у Пино был внебрачный сын Августин от супермодели Линды Евангелисты. Бизнесмен бросил звезду подиума беременную после короткого романа, а потом не общался с наследником много лет. Такое поведение сначала оттолкнуло Хайек.

Но со временем Сальма и Пино поняли, что не могут жить друг без друга. Они поженились, а позднее у них родилась дочь. Чета то и дело делилась счастливыми кадрами семейной жизни в соцсетях, что вызвало праведный гнев Евангелисты.

Линда возмутилась, что ее сын лишен таких привилегий, хотя имеет на них полное право. В итоге модель добилась того, что отец признал Августина. С тех пор юноша часто бывает в гостях у отца и Сальмы. Актриса обожает проводить время с пасынком, который растет настоящим красавцем. Он стал точной копией матери, только в мужском обличии.