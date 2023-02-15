Саида из «Клона» не узнать: сегодня в него не влюбится ни одна россиянка (фото)

Сериал «Клон» даже спустя 20 с лишним лет приковывает к себе зрительское внимание. Как и тогда, сегодня россиянок возмущает, что Жади предпочла статному красавцу Саиду безвольного Лукаса. Кстати, многие задаются вопросом: почему супруг главной героини постоянно ходит в костюмах? Ответ прост.

После очередного временного скачка и до самой последней серии Саид появлялся исключительно в пиджаках и брюках. Это связано с тем, что герой предпочитал западный стиль восточному. К тому же фирменные костюмы придавали образу Саида стати и лоска, из-за чего вся женская аудитория сходила с ума.

С тех пор актер Далтон Виг, исполнивший эту знаковую роль, сильно изменился, и от его шарма ничего не осталось. Он поседел и осунулся, а его взгляд утратил былой блеск. Сегодня Виг точно не произведет впечатления на своих давних поклонниц.

58-летний актер до сих пор востребован в профессии. Также он ведет кулинарное телешоу и снимается для модных журналов. В личной жизни у Далтона тоже все сложилось отлично. Десять лет назад он женился на актрисе Камиле Черкес, а через четыре года у пары родились близнецы.