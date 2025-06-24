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С Зиминой и ее новым любовником, но без Глухарева: почему продолжение «Глухаря» вышло без главного героя

24 июня 2025 19:05
Глухарев и Зимина

Сериал не смог повторить успех оригинала, хоть и пытался. 

Максим Аверин навсегда остался в памяти зрителей как Сергей Глухарев — харизматичный, живой, одновременно простой и мучительно сложный герой.

Когда сериал «Глухарь» закончился, казалось: ну дайте еще сезон, да пусть хотя бы спецвыпуск, ну или спин-офф, но чтобы Аверин — с сигаретой, по форме и с ухмылкой.

Увы, продолжение вышло, но в «Пятницкий» он не пришёл, и с тех пор больше никто не решился сыграть Глухаря. И правильно.

С Зиминой и ее новым любовником, но без Глухарева: почему продолжение «Глухаря» вышло без главного героя

Киносемья без главы

Всё дело в том, что актёрский состав «Глухаря» — это не просто рабочая бригада, а почти театральная труппа. Рожков, Котлярский, Фекленко — они все перетекли в «Пятницкий».

И когда Виктория Тарасова вернулась к роли Зиминой — полковника с железными принципами и больным сердцем, проект ожил. Но без Аверина сериал стал совсем другим.

Он был не просто главным

В отличие от других героев, Сергей Глухарев — это больше, чем «оперативник с тяжёлой судьбой». Это был образ эпохи. Ломанный, честный, дико обаятельный мент, способный нарушать правила и идти против своих.

Игра Аверина придавала «Глухарю» узнаваемый темп — с долей легкости, иронии, сердечности. Ни один актёр, даже именитый, не смог бы органично вписаться в уже написанную душой роль. Поэтому не рискнули и правильно сделали.

С Зиминой и ее новым любовником, но без Глухарева: почему продолжение «Глухаря» вышло без главного героя

Тень Глухаря осталась с Зиминой

И сам Аверин, по словам Тарасовой, не раз говорил, что скучает по тем временам. Но он ушёл дальше — в театр, в другие проекты, в «невозврат».

В «Пятницком» пытались добавить героине романтические линии — не взлетело. Потому что, как ни крути, зрители хотели не «новую любовь», а ту самую — ту, которую недосказали, говорила Тарасова в беседе с КП.

«Вот почему я была против того, что в "Пятницком" у Зиминой появится какая-то личная жизнь? Потому что понимала - мы не заменим Аверина! Какого-го бы вы Алена Делона рядом с Зиминой не поставили, это будет уже не то...»

Так и живём. «Глухаря» больше нет, продолжение не превзошло оригинал и было закрыто после четвертого сезона. «Семью Брагиных ждут серьезные неприятности»: первые кадры со съемок 13 сезона «Склифосовского» с Авериным.

Фото: Кадры из сериалов «Глухарь» и «Пятницкий»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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