Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

11 августа 2025 15:13
С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

На бумаге кроссовер кажется эпохальным, но есть и вопросики.

Marvel решила сыграть с фанатами в прятки. Пока все гадали, появится ли Крис Эванс в «Мстителях: Судный день», студия тихонько спрятала его под кодовым именем… «Люк Кейдж». Нет, Эванс не собирается красить костюм в жёлтый цвет и махать цепью — это просто маскировка.

На съёмках в Виндзорском парке даже выстроили дом Люка Кейджа 60-х годов, и именно там актер и засветился.

С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

Инсайдеры шепчут, что вернётся он либо в образе Стива Роджерса из мультивселенной, либо в куда более любопытной версии — Капитана Гидры, сотрудничающего с доктором Думом. Marvel, конечно, молчит, но слухи ползут быстрее, чем Человек-Паук по стенам… а вот самого Питера Паркера в фильме не будет.

Как и Ванды, Росомахи и Дэдпула — видимо, сценаристы решили, что невозможно впихнуть вообще всех любимчиков в один фильм. Благо, в остальном каст впечатляет, уверяют инсайдеры, публикуя вторую (и финальную) порцию каста.

Пол Радд — Человек-муравей, Симу Лю — Шан-Чи, Том Хиддлстон — Локи, Флоренс Пью — Елена Белова, Энтони Маки — новый Капитан Америка, Крис Хемсворт — Тор, Летиша Райт — Чёрная пантера, Педро Паскаль — Рид Ричардс. И это далеко не всё.

Вернутся Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт в своих иксменовских ипостасях, Хейли Этвелл снова станет Пегги Картер, а Ченнинг Татум наконец появится как Гамбит. И не забудьте про классического Циклопа!

С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

Но и это ещё не всё — после «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» в MCU наконец вернутся Америка Чавес (Сочил Гомес) и Клеа (Шарлиз Терон). Обе ранее уверяли, что никакого звонка от Marvel не получали. Похоже, студия просто любит держать актёров — и фанатов — в сладком неведении до последнего.

Кто знает, может, и паучка анонсируют накануне премьеры? Скрестим кулачки.

Ранее мы также писали: «Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU «Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU Читать дальше 10 августа 2025
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии Читать дальше 12 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Читать дальше 9 августа 2025
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Читать дальше 12 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Читать дальше 11 августа 2025
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше