С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей

На бумаге кроссовер кажется эпохальным, но есть и вопросики.

Marvel решила сыграть с фанатами в прятки. Пока все гадали, появится ли Крис Эванс в «Мстителях: Судный день», студия тихонько спрятала его под кодовым именем… «Люк Кейдж». Нет, Эванс не собирается красить костюм в жёлтый цвет и махать цепью — это просто маскировка.

На съёмках в Виндзорском парке даже выстроили дом Люка Кейджа 60-х годов, и именно там актер и засветился.

Инсайдеры шепчут, что вернётся он либо в образе Стива Роджерса из мультивселенной, либо в куда более любопытной версии — Капитана Гидры, сотрудничающего с доктором Думом. Marvel, конечно, молчит, но слухи ползут быстрее, чем Человек-Паук по стенам… а вот самого Питера Паркера в фильме не будет.

Как и Ванды, Росомахи и Дэдпула — видимо, сценаристы решили, что невозможно впихнуть вообще всех любимчиков в один фильм. Благо, в остальном каст впечатляет, уверяют инсайдеры, публикуя вторую (и финальную) порцию каста.

Пол Радд — Человек-муравей, Симу Лю — Шан-Чи, Том Хиддлстон — Локи, Флоренс Пью — Елена Белова, Энтони Маки — новый Капитан Америка, Крис Хемсворт — Тор, Летиша Райт — Чёрная пантера, Педро Паскаль — Рид Ричардс. И это далеко не всё.

Вернутся Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт в своих иксменовских ипостасях, Хейли Этвелл снова станет Пегги Картер, а Ченнинг Татум наконец появится как Гамбит. И не забудьте про классического Циклопа!

Но и это ещё не всё — после «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» в MCU наконец вернутся Америка Чавес (Сочил Гомес) и Клеа (Шарлиз Терон). Обе ранее уверяли, что никакого звонка от Marvel не получали. Похоже, студия просто любит держать актёров — и фанатов — в сладком неведении до последнего.

Кто знает, может, и паучка анонсируют накануне премьеры? Скрестим кулачки.

