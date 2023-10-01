С «железной» Высоцкой слетела маска: растерянная актриса не знает, как дальше жить

Тяжело совмещать карьеру и семейную жизнь. Верная жена, хорошая мать, успешная актриса и телеведущая — кажется, сочетать такое в одном человеке почти что невозможно. Юлия Высоцкая долгое время была образцом для телезрительниц. Однако недавно звезда призналась, что больше не может жить так, как прежде.

В семье Высоцкая всегда была медиатором, помогавшим решать конфликты и находить понимание между близкими людьми. Но на этот раз помощь понадобилась самой ведущей. Недавно в соцсетях завирусились неудачные кулинарные эксперименты знаменитости в шоу «Едим дома». Юлия Высоцкая подверглась настоящей травле со стороны хейтеров.

Чтобы прийти в себя, артистка обратилась к тренеру-наставнику. Вместе они обсудили беды в жизни звезды и потенциальные решения ее проблем.