«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

Чебурашка давно стал символом советской анимации, а между тем во всем мире у персонажа появилась своя отдельная жизнь. Особенно тепло его приняли в Японии, где культура каваии делает милых маскотов частью повседневности.

Огромные уши, круглая мордочка и чуть растерянный взгляд идеально вписались в местную эстетику, поэтому интерес к герою Успенского оказался неожиданно высоким.

Аниме про Чебурашку

В 2009 году японцы сделали шаг дальше и выпустили собственное аниме под названием «Фу ты, Чебурашка какой!». В его основе осталась знакомая завязка: загадочное существо попадает в Россию в коробке с апельсинами, после чего находит новых друзей и свое место под солнцем. Лишь подача получилась совсем другой. Вместо кукольной пластики и фирменной атмосферы советского мультфильма зрители увидели двухмерную рисовку в стиле японских детских шоу.

Именно из-за этого изменения мнения россиян раскололись. Аудитория часто упрекает аниме в том, что оно потеряло душу оригинала. Гена в новой версии стал спокойным и почти лишенным той грустной взрослости, что ощущалась в советском мультфильме.

В оригинале он был типичным интеллигентом своего времени, слегка одиноким, с узнаваемым характером. В японской адаптации эти черты растворились, а Чебурашка стал слишком простоватым и наивным. Из-за этого многие зрители заметили, что эмоции персонажей будто сглажены, а атмосфера напоминает нейтральную открытку, а не историю со своим темпераментом.

Я, конечно, пристрастна, как, наверное, любой русский зритель. Но перерисовывать нашего "Крокодила Гену"?! — возмущаются в Сети.

На Кинопоиске у проекта всего 5,7 балла, и комментарии нередко звучат критично. Хотя есть и другая точка зрения. В России аниме-версия все равно не смогла бы прижиться, а попытка обновить персонажа внутри отечественной студии превратилась бы в очередную копию западных тенденций.

Этот проект бы пошел по американскому пути, превратившись в развлекуху с закосом под "Шрека".

В этом смысле японская адаптация выглядит безобидно: она сделана с уважением к образу, но пропущена через местную анимационную культуру, где Чебурашка стал своим.

Там он если не в хороших, так по крайней мере в заботливых руках.

Аниме, разумеется, не стал хитовым, но признается любопытным экспериментом. Он показывает, как по-разному может звучать один и тот же герой в глазах других авторов. И, возможно, именно эта разница делает историю Чебурашки еще интереснее.

