С высоты пятиэтажки: какой трюк в «12 стульях» едва не стоил Крачковской жизни

Наталья Крачковская за годы карьеры приняла участие в нескольких картинах Леонида Гайдая. При этом каждый раз она старалась выполнять все трюки самостоятельно, что однажды чуть не привело к большой трагедии.

Дело в том, что в «12 стульях» артистке, которая исполняла роль мадам Грицацуевой, было нужно бежать и неожиданно для зрителей оказываться в темноте. В павильоне работники не установили необходимые ограждения, о чем артистка не знала, поэтому была уверена в безопасности. И уже на краю поняла, что перед ней обрыв высотой в несколько этажей.

«Еще бы несколько шагов, и я бы рухнула с высоты пятиэтажки», — вспоминала однажды артистка.

Спас артистку ее коллега Арчил Гомиашвили, который исполнял роль Остапа Бендера. Он случайно оказался на съемочной площадке и успел схватить ее до смертельного падения. В итоге Крачковская отделалась лишь испугом, но на долгие годы запомнила едва не случившуюся трагедию.