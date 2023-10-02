С выхода «Ментовских войн» прошло 19 лет, а 7 актеров уже нет в живых

Сериал «Ментовские войны» выходил в эфир целых одиннадцать лет. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за приключениями майора Шилова. В 164 сериях проекта сыграли сотни актеров, но сегодня некоторых из них уже нет в живых.

Алексей Гурьев скончался в 2010 году, артисту не исполнилось и 54 лет. Оказалось, он долгое время скрывал тяжелую болезнь даже от близких. Диагноз родные Гурьева разглашать не стали. В том же году ушел из жизни Леонид Осокин. На момент смерти ему было всего сорок. Как и коллега, актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Трагедией для поклонников стала кончина Алексея Завьялова. Мужчина занимался парашютным спортом, что и привело к его гибели. Один из прыжков закончился неудачно.

Станислав Козырев прославился благодаря «полицейским» сериалам.

Артиста не стало в 59 лет. Причиной смерти было онкологическое заболевание. В таком же возрасте ушел из жизни Сергей Кушаков. Актер был один дома, когда у него случился сердечный приступ.

В 2017 году не стало Сергея Кудрявцева. Мужчина до последних дней боролся за жизнь, даже выходил на сцену со спрятанной капельницей. Артист скончался в 56 лет в хосписе.

Жизнь Анатолия Узденского в 2018 году унес сердечный приступ. 56-летний актер был в отпуске, когда случилось несчастье.