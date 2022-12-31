С выхода «Факультета» прошло 24 года: посмотрите, что стало с красоткой Дэлайлой

Одной из первых работ Джорданы Брюстер в кино стал триллер «Факультет» Роберта Родригеса. Поклонники остались в восторге от таланта и красоты молодой артистки, которая после выхода фильма продолжила покорять Голливуд.

За годы творческого пути Джордана приняла участие более чем в 80 проектах. Самой же главной ролью для нее стала франшиза «Форсаж», где она исполнила роль гонщицы Мии Торетто.

Свободное от работы время знаменитость посвящает своей семье. В течение 13 лет она была супругой продюсера Эндрю Форма, но два года назад пара объявила о разводе. С тех пор артистка занимается воспитанием их общих детей — Джулиана и Роуэна.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях, где за ней следят около четырех с половиной миллионов фанатов. Практически под каждой публикацией поклонники осыпают Брюстер комплиментами, признавая ее одной из самых привлекательных актрис Голливуда.