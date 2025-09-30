С Вуди попрощались еще 6 лет назад: Pixar готовит крутой поворот для «Истории игрушек» — в пятой части появится новый герой

Франшиза «История игрушек» уже более четверти века остается символом анимации Pixar и одной из самых трогательных саг о дружбе, взрослении и силе воображения. С момента выхода первой части в 1995 году прошло больше 30 лет, и каждый новый фильм становился событием.

Четвертая глава, вышедшая в 2019-м, подарила Вуди и его друзьям новую хозяйку Бонни, а также — неожиданный финал: шериф Вуди решил оставить друзей и посвятить себя помощи потерянным игрушкам.

Казалось, что история подошла к концу. Но Pixar готовит продолжение — «Историю игрушек 5», премьера которой намечена на 19 июня 2026 года.

Что известно о сюжете

На этот раз в центре внимания окажутся Джесси и Базз Лайтер. После ухода Вуди именно Джесси возглавила команду игрушек в комнате Бонни, а Базз стал ее правой рукой.

Однако у девочки появилась новая любимая игрушка — планшет в форме лягушки по имени Лилипад, который неожиданно вытесняет старых героев на второй план. Вернется ли Вуди, остается загадкой.

Создатели обещают добавить в историю неожиданные элементы: например, зрителей ждет встреча сразу с 50 Баззами Лайтерами, которых будет контролировать компьютер. Это обещает превратить классический мультфильм в более динамичное и современное приключение.

Режиссером выступает Эндрю Стэнтон — ветеран Pixar, работавший над «В поисках Немо». В озвучке вновь примут участие Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, а также к касту присоединились Эрни Хадсон, Конан О’Брайен и Анна Фэрис.

Первые поклонники уже давно стали родителями, а новые поколения продолжают открывать для себя мир Вуди, Базза и компании. Пятая часть станет своеобразным мостиком — она покажет, как старые герои передают эстафету новым, не теряя магии и обаяния.

Ранее мы писали: «Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом