С возрастом все заметнее: кому Волочкова на самом деле обязана внешностью (фото)

О красоте балерины Анастасии Волочковой слагают легенды. На пике своей карьеры прима Большого театра блистала на мировых сценах и не испытывала недостатка во внимании поклонников, которые осыпали ее цветами и дорогими подарками. Однако впоследствии все изменилось.

Артистка балета лишилась работы и начала злоупотреблять горячительными напитками. Звезда не скрывает своих вредных привычек и уверяет, что по-прежнему пользуется популярностью у мужчин. Но интернет-пользователи твердят, что Волочкова погубила свою красоту, которой обязана матери Тамаре Владимировне.

Танцовщица опубликовала в своих социальных сетях новый совместный снимок с родительницей, который показал, что с возрастом она все больше похожа на свою маму. Кадр восхитил подписчиков.

«Мама у вас красотка», «Утонченная женщина», «Мама очень молодо выглядит», — подметили они в комментариях. При этом нашлись и такие, кто подчеркнул, что если бы у Волочковой не было вредных привычек , то та по-прежнему считалась бы главной красавицей отечественного шоу-бизнеса.