С возрастом стал копией отца: как выглядел «американский» сын Сергея Филиппова
Наследник знаменитости скончался осенью 2020 года.
Сын Сергея Филиппова Юрий появился на свет осенью 1938 года, когда прославленный актер был женат на балерине Алевтине Горинович. После рождения наследника семья счастливо жила в Москве, однако перед Великой Отечественной войной супруги разошлись, а в 70-х танцовщица эмигрировала в США.
Сын знаменитостей также решил искать счастье в новой стране и отправился вместе с супругой вслед за матерью. За границей ему удалось построить успешную карьеру, но он не забывал про Филиппова-старшего. Юрий поддерживал связь с отцом, а несколько лет назад выпустил книгу воспоминаний и документальный фильм.
Зрители не оставили без внимания эти работы, обратив внимание не только на жизнь актера, но и на внешность самого Юрия. По их мнению, с годами он все больше становился похож на звезду «12 стульев». По словам поклонников, наследник артиста перенял черты его лица и внешне совсем не отличим от артиста.
«Сын — копия отец», «Сын похож на отца внешне, а особенно — голосом», — делятся мнением поклонники.
Сам художник при этом не был согласен с такой точкой зрения. Всю жизнь он утверждал, что их схожесть ограничивается лишь тембром голоса, так что их вряд ли можно даже принять за родственников.