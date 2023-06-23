С возрастом расцвел: сердцеед из «Жизни Клима Самгина» стал еще красивее
В этом году артист отметил 64-летие.
Знаковым для Андрея Руденского стал телевизионный фильм «Жизнь Клима Самгина», в котором он исполнил главную роль. Талантливый артист мгновенно оказался знаменитым и продолжил покорять отечественный кинематограф.
Так, на творческом пути Руденский успел поработать и в российских, и в иностранных проектах. Например, он снимался у польского режиссера Кшиштофа Занусси. Главным же его амплуа стали герои из царской России.
Как отмечают поклонники, звезда экрана с годами становится только привлекательнее. Руденский давно отказался от длинных волос и красуется короткой прической. Теперь, по мнению пользователей Сети, артист может смело перевоплощаться в царей и монархов.
«Очень красивый, обаятельный. Внешность неординарная, штучный экземпляр», «Можно сказать, что возраст идет во благо. Он расцвел», «Умный красавец», «Потрясающий человек», — считают поклонники.