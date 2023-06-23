С возрастом расцвел: сердцеед из «Жизни Клима Самгина» стал еще красивее

В этом году артист отметил 64-летие.

Знаковым для Андрея Руденского стал телевизионный фильм «Жизнь Клима Самгина», в котором он исполнил главную роль. Талантливый артист мгновенно оказался знаменитым и продолжил покорять отечественный кинематограф.

Так, на творческом пути Руденский успел поработать и в российских, и в иностранных проектах. Например, он снимался у польского режиссера Кшиштофа Занусси. Главным же его амплуа стали герои из царской России.

Как отмечают поклонники, звезда экрана с годами становится только привлекательнее. Руденский давно отказался от длинных волос и красуется короткой прической. Теперь, по мнению пользователей Сети, артист может смело перевоплощаться в царей и монархов.