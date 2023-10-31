С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь

Советские зрители познакомились с «Человеком-амфибией» в 1961 году. Публика осталась в восторге от романтичной истории с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской в главных ролях, и до сих пор картина входит в число главных фильмов советского периода. А не так давно режиссеры вновь решились на переосмысление знаменитого романа Александра Беляева.

Так, на сцене «Театра Луны» на Малой Ордынке была представлена своя версия «Человека-амфибии». За основу режиссер Глеб Черепанов также взял произведение Беляева. На роль ученого Сальватора он пригласил Евгения Герасимова, а в Ихтиандра перевоплотился Андрей Миронов-Удалов, известный по сериалам «Годунов. Продолжение» и «Золотая Орда». Роль красавицы Гуттиэре сыграла звезда «Ранеток» Янина Студилина, а Педро Зуриты — Иван Стебунов.

Публика была шокирована выбором продюсеров. По мнению зрителей, артистов невозможно представить в знаменитых образах, ведь они не подходят на свои роли. А некоторые поклонники даже признались, что точно не пойдут на постановку как раз из-за неудачного, по их мнению, каста.