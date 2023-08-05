С Вайкуле и Пугачевой попрощался: Раймонд Паулс ушел на покой

Прошедший в конце июля музыкальный фестиваль в Юрмале «Рандеву» напомнил многим меломанам о крупных музыкальных событиях прошлых лет. И это неудивительно, ведь площадка в Латвии собрала таких звезд, как Лайма Вайкуле, которая выступала организатором мероприятия, Алла Пугачева и многих других.

Но, к удивлению поклонников, рядом с певицами не было их давнего друга, композитора Раймонда Паулса. А ведь ранее латвийский артист никогда не пропускал подобные мероприятия, тем более на территории родной страны. В России его песни в разные годы исполняли не только Вайкуле и Пугачева, но и Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

Как выяснилось, композитор осознанно теперь предпочитает скрываться от публики. 87-летний Паулс ведет спокойную жизнь, логичную для его преклонного возраста.