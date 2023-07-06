С Василием ничего общего: обомлеете, увидев мужа Надюхи из фильма «Любовь и голуби»

Главной ролью в карьере Нины Дорошиной стала Надя Кузякина в лирической комедии «Любовь и голуби». Миллионы зрителей наблюдали, как героиня артистки любит своего супруга, и даже не догадывались, насколько трагично складывалась личная жизнь самой Дорошиной.

Дело в том, что долгие годы она была влюблена в Олега Ефремова. Артистка мечтала стать его женой, но Ефремов считал ее лишь своим другом и любовницей. И даже их непродолжительный роман не заставил актера сделать предложение.

В итоге Дорошина решила, что больше не может терпеть такое отношение и начала встречаться с Олегом Далем, своим давним поклонником. И согласилась выйти за него замуж. Но их роману не суждено было стать счастливым. Уже на свадьбе они поругались из-за Ефремова и практически сразу расстались.

Вторым же мужем артистки стал осветитель в театре «Современник» Владимир. С ним звезда экрана прожила 20 лет и смогла забыть об Олеге Ефремовве. А после его смерти в 2004 году жила совершенно одна.