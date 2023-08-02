«С вами все хорошо?»: народ ахнул, увидев странность с ногами Петросяна

Евгению Петросяну этой осенью исполняется 78 лет. Здоровье пожилого юмориста вызывает опасения у поклонников уже не в первый раз. Новые фото в Сети заставили фанатов переживать еще больше.

Евгений Ваганович поделился фотографиями из отпуска на Черном море. На снимке комик в коротких шортах и футболке сидит на фоне морского пейзажа. Внимательные подписчики заметили, что на коленях артиста — специальные тейпы, которые используют при растяжениях и проблемах с суставами.

В комментариях Петросяна забросали вопросами:

«Зачем резинки на колени? С Вами все хорошо?»

Но тот никак свое состояние здоровья не комментирует. Ранее Евгений Ваганович заявлял, что его ноги в отличной форме. Учитывая возраст и активные занятия лечебной физкультурой, он считает себя просто спортсменом. Тейпы, по словам юмориста, он ставит только при увеличении нагрузок. Однако на любой фотографии в шортах поклонники замечают фиксаторы на ногах артиста. Это заставляет подозревать, что Петросян лукавит, а его здоровье далеко от идеала.