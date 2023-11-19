С Валюхой ничего общего: как выглядит единственная жена Добронравова

Федор Добронравов — примерный семьянин не только на экране. Артист знаком с супругой уже больше сорока лет. Женившись, он решил, что это раз и навсегда. И уже не первый десяток лет мужчина доказывает, что не ошибся.

Супруга Добронравова Ирина — очень миловидная женщина, которая готова поддерживать мужа в любых начинаниях. Интеллигентная и скромная дама в очках совсем не похожа на экранную партнершу Федора Татьяну Кравченко. Она не кажется гламурной красоткой, но артист ее просто боготворит.

По признанию звезды «Сватов», если бы не поддержка жены, то он не добился бы и половины ролей.

На такого видного мужчину как Добронравов женщины засматривались нередко, в том числе и сыгравшая его жену Кравченко. Но Федор Викторович остается непреклонен, для него существует только одна женщина, любимая супруга. И ее актер ни на кого не променяет.