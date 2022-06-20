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Киноафиша Статьи «С Валей Карнавал одного поля ягоды»: выступившую с заявлением Долину растоптали

«С Валей Карнавал одного поля ягоды»: выступившую с заявлением Долину растоптали

20 июня 2022 14:15
«С Валей Карнавал одного поля ягоды»: выступившую с заявлением Долину растоптали

Певица решила спеть дуэтом с непрофессиональным музыкантом.

Лариса Долина удивила поклонников необычным дуэтом. В соцсетях она рассказала, что записала песню со звездой «Универа» Станиславом Ярушиным. Актер сейчас нечасто появляется в кино и телепроектах. Зато записал уже несколько альбомов. А теперь он сможет похвастаться и совместной композицией с артисткой.

Правда, подписчики звезды эстрады не оценили идею совместного творчества. Они припомнили Долиной, что она обычно скептически относится к вокальным данным непрофессиональных певцов. Это доказывает и прошлогодний скандал с блогером Валей Карнавал. Напомним, в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» Долина раскритиковала песню девушки, заявив, что она не попадает в ноты, а потому ей лучше бы заняться чем-то другим. Поэтому такая благосклонность к запевшему актеру показалась фолловерам исполнительницы странной.

«Тогда и с Валей Карнавал тоже можно. Они с Ярушиным одного поля ягоды», — заметили комментаторы.

Карнавал, кстати, не так давно призналась, что долгое время была обижена на замечания артистки. Блогер посчитала, что Долиной не стоило ее унижать публично.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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