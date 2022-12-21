С Утесова взыскали сполна: такую расплату за побег от невесты вы точно не представляли

Великий эстрадный артист и любимец советской публики Леонид Утесов начинал с одного не самого благовидного ремесла. В молодости будущий кумир миллионов подрабатывал клоуном, и однажды из-за этой профессии его жизнь чуть не перевернулась с ног на голову.

Первое время веселить публику Утесов просто обожал. Однако кочевой образ жизни плохо сказался на его здоровье — Леонид Осипович постоянно болел. Однажды, когда он слег с пневмонией, а труппа продолжила гастролировать, с артистом разорвали контракт.

В это время Утесова приютила добродушная семья и выходила его. Особенно Леонида поддерживала 17-летняя дочка хозяев Аня. Она влюбилась в остроумного и обаятельного Утесова, поэтому старалась ему угодить. Родители стали намекать, что пора бы больному отблагодарить хозяев и жениться на Ане. Но артист не хотел никаких отношений, однако отказать открыто не мог. Он заявил, что должен съездить к родителям и сообщить им эту прекрасную весть. Отец Ани отпустил «зятя» с двумя рублями, а мама дала котлет в дорогу.

Конечно, Утесов больше не вернулся в их дом и был счастлив удрать оттуда. Но позднее судьба все же свела его с Аней. Однажды артист гулял в ресторане и увидел прекрасную барышню за столиком. Он предложил ей присоединиться, на что дама согласилась, но попросила каждого из них потратить на нее по два рубля. Это и была та самая Аня, которая взыскала с возлюбленного компенсацию за давний моральный ущерб.