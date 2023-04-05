С усами и бакенбардами: ахнете, увидев изменившегося Базанова из «Реальных пацанов»

Алексей Базанов попал на отечественное телевидение, когда принял участие в ситкоме «Реальные пацаны», который стал для него первой актерской работой. В течение нескольких лет он играл застенчивого участкового Базанова, а после решил покорить отечественный шоу-бизнес.

Так, после окончания сериала он продолжил съемки и отдавал предпочтение комедийному жанру. Например, Базанов снимался в сериале «Адаптация» и в картине «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», а последней его работой стал сериал «Патриот».

С поклонниками артист общается в своих блогах, где постоянно делится снимками. Например, не так давно он опубликовал кадр, на котором предстал в весьма необычном образе с бакенбардами и усами. В подписи же артист намекнул, что перевоплотился в Павла Чичикова, главного героя поэмы «Мертвые души».

«Куплю крепостных», — комментирует свой образ звезда экрана.

Поклонники же высоко оценили образ знаменитости. Фанаты отметили, что Базанову нужно играть больше разноплановых ролей и не бояться проявлять себя в проектах.