«С ума сойти!»: россияне ахнули, увидев повзрослевшего сына Василия из фильма «Любовь и голуби»

Александр Михайлов стал отцом в довольно раннем возрасте. Когда ему было 25 лет, первая супруга Вера Мусатова родила сына Константина. Фактически мальчика воспитывали бабушка с дедушкой, так как родители активно строили карьеру.

Отца маленький Костя и вовсе чаще видел на экранах в кинотеатрах, ведь у Михайлова посыпались предложения о звездных ролях — например, Василия в «Любовь и голуби» или коменданта в «Одиноким предоставляется общежитие». Но подросток не держал обиду на актера, более того, он сам начал интересоваться творчеством.

Правда, Михайлов-младший решил пройти собственный путь в профессии. Он выучился на режиссера, однако вместо работы на телевидении предпочел радио. Ради должности ведущего Константину пришлось исправить множество дефектов речи.

Сейчас 54-летний Михайлов — эксперт в области радиовещания. Он не только ведет шоу, но и выступает завкафедрой в аудиошколе и создает курсы для своих студентов. А многие его подписчики в соцсетях даже не подозревали, что звезда радиоэфиров является наследником знаменитого актера. Все точки над «и» расставил их совместный снимок.