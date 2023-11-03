С ума сойти можно: русские девушки никогда не позволяют себе того, что китаянки

За последние годы наметилась тенденция межнациональных браков. Китайцы все чаще переманивают к себе русских красавиц, забирая их в жены. Взамен азиатские мужчины предлагают девушкам жизнь в достатке и уважительное отношение.

А вот русские парни не спешат поступать точно так же по отношению к китаянкам. Как выяснилось, женщины в этой стране слишком многое себе позволяют.

Так, азиатки могут казаться вспыльчивыми и избалованными, ведь они не привыкли заботиться о других. Местные девушки обожают мужское внимание и склонны добиваться его истериками.

Кроме того, в семьях матери почти не заботятся о воспитании детей. Они лишь следят, чтобы малыши были одеты и накормлены. Поэтому любой ребенок в помещении превращается в настоящий ураган.

Также азиатки не уделяют внимания своему внешнему виду, а особенно после замужества. Женщины не делают регулярную эпиляцию, могут пренебречь укладкой волос или макияжем. Дома же они не утруждаются уборкой, а потому примерными женами назвать их нельзя, как пишет Дзен-канал «делайчехочешь».