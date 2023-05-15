С ума сойти можно: на что пошла дочь Пельша, чтобы попасть в «Книгу рекордов Гиннесса»

Валдис Пельш может гордиться достижениями своей старшей дочери Эйжены. Звездная наследница могла покорить телевидение, но выбрала другой путь.

Еще в детстве ведущий приобщил свою дочь к дайвингу. Правда, тогда он вряд ли догадывался, к каким последствиям это приведет. Эйжена так увлеклась водными погружениями, что вписала свое имя в «Книгу рекордов Гиннесса».

Это случилось, когда звездной наследнице было всего 14 лет. Как пишет портал Laykni, тогда она пошла на нешуточный риск и стала самым молодым дайвером, совершившим погружение у берегов Антарктиды. К слову, прежнему рекордсмену было 20 лет.

Однако одним дайвингом сыт не будешь. Эйжена выбрала профессию юриста и сегодня трудится в одной из частных зарубежных компаний. Наладила она и личную жизнь. Наследница Пельша замужем и уже познала счастье материнства.