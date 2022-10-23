С ума сойти как хорош: россияне ахнули, увидев взрослого сына Маршала
Красив – и поет не хуже отца.
У певца Александра Маршала есть взрослый сын по имени Артем. Молодому человеку уже 25 лет – и он идет по стопам звездного родителя. Отец и сын вместе приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», где исполнили песню группы Pink Floyd «Another Brick In The Wall».
Дуэт Маршалов вызывал восхищение у зрителей.
«Артем – красавчик», «Маршал и сын молодцы», «Как же хороши Маршалы! Очень крутой младший, он уже готовый артист, как двигается… Как органичен на сцене… Я стала его поклонницей! Браво!», «Малой хорош», «Маршал – он и в Африке Маршал! Талантливый и очень хороший человек. И сына воспитал хорошего», – написали восторженные поклонники.
Также телезрителей возмутило, что не все судьи по достоинству оценили выступление. Стас Пьеха поставил исполнителям четверку – и в ответ комментаторы назвали его «продажным судьей».