С ума сойти как хорош: россияне ахнули, увидев взрослого сына Маршала

У певца Александра Маршала есть взрослый сын по имени Артем. Молодому человеку уже 25 лет – и он идет по стопам звездного родителя. Отец и сын вместе приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», где исполнили песню группы Pink Floyd «Another Brick In The Wall».

Дуэт Маршалов вызывал восхищение у зрителей.

«Артем – красавчик», «Маршал и сын молодцы», «Как же хороши Маршалы! Очень крутой младший, он уже готовый артист, как двигается… Как органичен на сцене… Я стала его поклонницей! Браво!», «Малой хорош», «Маршал – он и в Африке Маршал! Талантливый и очень хороший человек. И сына воспитал хорошего», – написали восторженные поклонники.

Также телезрителей возмутило, что не все судьи по достоинству оценили выступление. Стас Пьеха поставил исполнителям четверку – и в ответ комментаторы назвали его «продажным судьей».