«С ума сошел»: окружение Аверина сомневается в его адекватности, и вот почему

Актер Максим Аверин, известный зрителям по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», славится своей любовью к вождению автомобиля. Он всегда садится за руль сам, потому что машина дает ему возможность расслабиться и почувствовать себя свободным.

Актер признался, что пытался ездить с водителем, однако этот опыт ему не понравился. Максим Аверин отметил, что чувствовал себя скованно и неуютно, поэтому и решил отказаться от этой услуги. К тому же он любит в машине громко слушать любимую музыку и заниматься тем, что ему нравится. А недавно актер сильно удивил своих близких и коллег.

Дело в том, что Аверин приобрел себе новый вид транспорта. Можно было бы предположить, что брутальный красавец оседлал мотоцикл, но его выбор пал на другое двухколесное средство — электросамокат. Актер рассказал в интервью «Каравану историй», что таким образом он становится более мобильным, справляясь с московскими пробками. Но коллеги не оценили.