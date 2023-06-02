«С ума сошел»: циничная фотосессия Киркорова с мертвым волком ошарашила россиян

Филипп Киркоров не раз попадал в громкие скандалы. Казалось, поклонников звезды уже ничем не удивишь. Но на этот раз поп-король превзошел самого себя.

В социальных сетях бывший супруг Аллы Пугачевой опубликовал ролик, которым ошарашил россиян. Певец отправился в гости к своему другу. Если бы приятель артиста знал, что произойдет дальше, то наверняка спрятал бы имевшееся у него дома чучело волка.

Увидев редкий и дорогостоящий экспонат, поп-король отечественной эстрады не смог держать себя в руках. Сначала Киркоров начал позировать на фоне мертвого животного, а после забрался на него сверху. Такое поведение показалось интернет-пользователям неэтичным и циничным.