С уехавшим в Израиль Макаревичем творится что-то неладное: психолог все прояснил
Специалист проанализировала поведение певца.
Между Максимом Фадеевым и Андреем Макаревичем развернулся заочный конфликт. Продюсер в соцсетях возмутился очередными критическими замечаниями певца и в ответ подчеркнул, что не считает творчество музыканта выдающимся. Фадеев предположил, что с уехавшим в Израиль Макаревичем давно творится что-то неладное. Если раньше в поведении Андрея прослеживались снобистские замашки, то теперь его высокомерие и вовсе не знает границ, отметил Фадеев. По мнению Максима, у певца налицо все признаки психологического диагноза — нарциссизма.
Психолог Анна Завгороднева прояснила опасения продюсера. По ее словам, нарциссизму действительно подвержены очень многие звезды. Эксперт сообщила порталу PopCornNews, что это состояние обычно не представляет никакой опасности. Однако нарциссы могут дойти и до крайностей в отношении других людей.
«Может игнорировать, унижать окружающих, обесценивать их потребности», — привела примеры Завгороднева.