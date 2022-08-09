С уехавшим в Израиль Макаревичем творится что-то неладное: психолог все прояснил

Между Максимом Фадеевым и Андреем Макаревичем развернулся заочный конфликт. Продюсер в соцсетях возмутился очередными критическими замечаниями певца и в ответ подчеркнул, что не считает творчество музыканта выдающимся. Фадеев предположил, что с уехавшим в Израиль Макаревичем давно творится что-то неладное. Если раньше в поведении Андрея прослеживались снобистские замашки, то теперь его высокомерие и вовсе не знает границ, отметил Фадеев. По мнению Максима, у певца налицо все признаки психологического диагноза — нарциссизма.

Психолог Анна Завгороднева прояснила опасения продюсера. По ее словам, нарциссизму действительно подвержены очень многие звезды. Эксперт сообщила порталу PopCornNews , что это состояние обычно не представляет никакой опасности. Однако нарциссы могут дойти и до крайностей в отношении других людей.