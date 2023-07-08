С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)

Любовь Успенская — одна из главных поклонниц искусственного омоложения на российской эстраде. Она сделала такое количество подтяжек и других видов пластики, что даже преданные поклонники уже не помнят, как она выглядела до многочисленных преображений.

Как и многие другие, певица начинала с легких антивозрастных процедур. Но Успенская не смогла вовремя остановиться, и сегодня ее лицо выглядит как антиреклама пластических операций. У артистки почти отсутствует мимика, кожа смотрится гладкой, но раздутой. Даже со всеми фильтрами, которые подарили нам социальные сети, Любовь Успенская кажется не молодой, а перекроенной вдоль и поперек.

Однако на заре певческой карьеры Успенская была очень привлекательной женщиной. Ее не портили даже модные тогда брови «ниточкой» и темно-коричневая помада. Поклонники справедливо предполагают, что Любовь выглядела бы лучше, если бы предпочла пластике естественное старение.