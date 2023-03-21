С трудом, но узнать можно: посмотрите, как выглядел Фадеев в детском садике (фото)

Максим Фадеев начал сочинять песни после того, как в 17 лет пережил клиническую смерть. Будущему продюсеру Линды, Глюкозы и группы Serebro диагностировали порок сердца, хотя учиться в школе артисту недуг какое-то время не мешал.

Композитор и продюсер поделился с подписчиками ностальгической публикацией о школьных днях. Первое сентября в первом классе для него стало большим событием, да и сидеть на уроках первое время мальчику нравилось. А вот делать домашнюю работу артист не любил, а потому решил, что школа — это не для него.

Пост Фадеев сопроводил фотографией тех лет, где он ребенком строит колонну из кубиков. Несмотря на то, что самому кадру больше 45 лет, подписчики усмотрели в малыше сходство с артистом. «И тогда был пухленький», «Какой хорошенький, какие губки», — восторгались фанаты знаменитости. Многие в комментариях делились своими впечатлениями от первых дней за партой и благодарили своих учителей.