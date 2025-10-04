Меню
Киноафиша Статьи С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек

4 октября 2025 10:53
Зато артист в кадре выглядит счастливым.

Когда говорят «Интерстеллар», сразу ждёшь философский разгон про время, квантовую гравитацию и слёзы в невесомости под орган Ханса Циммера. Но забудьте — продолжение случилось, только снял его не Кристофер Нолан, а блогер Крис Уильямсон.

Новый «Интерстеллар»

Вместо IMAX-камер — Unreal Engine 5, вместо реальных кукурузных плантаций — LED-стена, а вместо двухсот миллионов бюджета — горсть камней, рассыпанных вокруг стола.

Но главный козырь здесь — Мэттью МакКонахи. Да, Купер снова на ферме, пусть и не в кино, а в подкасте «Modern Wisdom». Это был тысячный выпуск шоу, и ради юбилея ведущий арендовал гигантский экран в Техасе, чтобы воссоздать ферму Купера с хирургической точностью: кукурузные поля, трейлер, пыль под ногами. Словом, сделали то, что в Голливуде обычно стоит дороже ракеты NASA.

Подкаст «Интерстеллар»

Вышло зрелище странное. С одной стороны, Нолан к такому бы даже не прикоснулся — слишком много виртуальной графики, слишком мало практических эффектов. Напомним: для «Интерстеллара» 2014 года он реально засеял сотни акров кукурузы, потому что CGI считал дешевкой.

С другой — Макконахи в кадре подкаст длиной в 2 часа вытягивает за счет своей харизмы. Он сидит за столом, говорит о жизни, а у зрителей перед глазами мелькает флэшбеки со сценами из картины. Стоит ли говорить, что экперимент удался: за три дня запись с фермы постаревшего Купера посмотрели 375 тысяч человек, и цифра продолжает расти.

Ирония в том, что «Интерстеллар» когда-то прославился как фильм про любовь, которая сильнее времени и пространства. А теперь любовь фанатов к нему оказалась сильнее здравого смысла: люди смотрят подкаст на фоне цифровой фермы и называют это достойным сиквелом.

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара».

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
