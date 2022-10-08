С точностью до года: судьба Пугачевой была предрешена еще много лет назад

Алла Пугачева всегда была под пристальным вниманием поклонников и СМИ, а ее личная жизнь была предметом бесконечных разговоров. Когда в 1994 году она вышла замуж за Филиппа Киркорова многие искренне удивились. Но только не те, кто знал о судьбоносном пророчестве.

За несколько лет до свадьбы Примадонны и эпатажного певца Киркоров с матерью ходили к знаменитой болгарской гадалке Ванге. Изначально Филипп обращался к ней из-за вопроса, связанного со здоровьем, но ясновидящая предсказала и дальнейшую судьбу Филиппа с точностью до года.

«Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени «А», — сообщила Киркорову Ванга.

Действительно, когда Филипп пришел домой и включил телевизор, то сразу же увидел в нем Аллу Пугачеву, и его судьба в тот момент была предрешена. Об этом певец рассказал в интервью для документального фильма «Без мантии», который был снят к 55-летнему юбилею Киркорова.