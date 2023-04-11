С Тереховой ничего общего: вот как выглядела Миледи в реальности (фото)

Недавно общественный интерес к истории о Д’Артаньяне и трех мушкетерах снова возрос. На экраны вышла французская экранизация романа Александра Дюма, где роль роковой Миледи исполнила Ева Грин.

Российские зрители раскритиковали выбор режиссера, ведь для многих из них эталонной де Винтер остается Маргарита Терехова. Однако советская актриса не походила на подлинную Миледи, в отличие от ее более молодой коллеги.

Речь идет не о Еве Грин, а о звезде «Стиляг» Екатерине Вилковой.

Она примерила на себя образ соблазнительницы в картине Сергея Жигунова «Три мушкетера». У зрителей осталось двоякое впечатление от актрисы. Одни отметили, что Вилкова явно не дотягивает до Тереховой, другим же понравилось новое прочтение героини. Кроме того, Екатерина внешне похожа на Жанну де Ламотт, прототип Миледи, ведь у обеих миловидные лица и широко посаженные глаза.

Часть зрителей осталась довольна Вилковой, хоть она не имеет ничего общего с Маргаритой Борисовной. По их словам, за ангельской внешностью героини скрывается хищная особа, что делает образ интереснее и гармоничнее, чем в советской экранизации.