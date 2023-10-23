С такой страшно просыпаться: как без макияжа выглядит невеста самого богатого мужчины 

Джефф Безос — красная тряпка для всех завистливых мужчин планеты Земля. Миллиардер, филантроп, ну и просто красавчик. И спутницу жизни владелец одного из самых больших маркетплейсов в мире выбрал себе под стать.

Лорен Санчес разменяла уже шестой десяток, но никто в здравом уме и трезвой памяти не даст модели ее реальный возраст. Выглядит женщина просто, что называется, за гранью добра и зла. Причем как телом, так и лицом.

Однако любая идеальная история всегда содержит подвох. История с неземной красотой Санчес — не исключение. Без макияжа вторая половина верховного предводителя Amazon выглядит вовсе не так блистательно, как это старательно демонстрирует глянец. Любая российская «замухрышка» из глубинки с легкостью утрет нос популярной манекенщице.

На фото Лорен без макияжа действительно без слез не взглянешь. Будем честны: модель ничем не лучше простых смертных, а на самые неудачные фото с не самых удачных ракурсов ну просто, что называется, не взглянешь без слез — «Мышь серая», а не жена миллиардера, смотрите сами.