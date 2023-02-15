«С такой надо десяток детей делать»: роковой блондинке из «Индианы Джонса» 56 лет (фото)

Главной ролью в карьере Элисон Дуди стал приключенческий фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где она перевоплотилась в любовный интерес Харрисона Форда — Эльзу. После оглушительного успеха она продолжила покорять индустрию кино.

Так, за годы карьеры она появилась в сериалах «Воскрешая мертвых» и «Копи царя Соломона», а последней ее работой стал индийский боевик «RRR: Рядом ревет революция». Свободное же время артистка посвящает заботе о своих дочерях Алане и Лорен, которые родились в браке с медиамагнатом Гэвином О’Рэйли.

Преданные поклонники продолжают следить за жизнью Элисон, не упуская ни одну ее публикацию в социальных сетях. Все записи фанаты непременно сопровождают сотнями комплиментов, отмечая, как привлекательно выглядит 56-летняя артистка.